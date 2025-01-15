В Канаде впервые в истории засняли падение метеорита со звуком

«Шарлоттаунский» метеорит со скоростью порядка 200 км/ч упал перед домом жителя Канады. Этот момент впервые в истории попал на камеры видеонаблюдения вместе со звуком, заявили ученые

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Первый в истории зафиксированный на видео со звуком случай падения метеорита произошел в Канаде, передает CBC News со ссылкой на ученых.

Они исследовали осколки весом порядка 95 г, которые нашел житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум перед своим домом. По результатам анализа выяснилось, что образцы принадлежат к хондритам — наиболее распространенным космическим камням, которые падают на Землю. Этот метеорит назвали «Шарлоттаунский».

Инцидент произошел в июле 2024 года. За пару минут до падения метеорита Велаидум вышел из дома на прогулку с собакой, произошедшее зафиксировала камера наблюдения. Канадец обнаружил темные обломки перед входом, проверил записи и увидел мини-взрыв. По данным ученых, скорость падения метеорита составляла не менее 200 км/ч.

«Для меня самым шокирующим является то, что я стоял там всего за пару минут до этого падения», — рассказал телеканалу Велаидум.

Сотрудник Альбертского университета Крис Херд заявил, что это первый в истории попавший на камеру со звуком случай падения метеорита. «С научной точки зрения это что-то новое», — сказал он.

В конце прошлого года камеры зафиксировали падение астероида в Якутии. По данным Европейского космического агентства, его диаметр составил 70 см. Как уточнили в якутском управлении МЧС, жители Олекминского и Ленского районов могли наблюдать «кометоподобный хвост и вспышки». Зачастую подобные астероиды взрываются в атмосфере и не достигают поверхности Земли.

В 2013 году жители Челябинской области наблюдали падение метеорита, которое засняли регистраторы сотен машин. Из-за звуковой волны от пролета болида пострадали около 1500 человек, среди них — около 300 детей. Значительная часть потерпевших порезались осколками оконных стекол в своих квартирах. При этом само место, куда упали обломки болида, нашли позже.