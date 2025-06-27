В Киргизии эвакуировали 950 человек после прорыва горного озера

Video

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии из-за прорыва дамбы на горном озере Такыр-Тор спасатели эвакуировали 950 человек, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Ранее о бедствии сообщила пресс-служба МЧС страны. Тогда было известно только о 180 эвакуированных.

«Проводятся эвакуационные мероприятия в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. Спасатели полностью эвакуировали из опасной зоны в безопасное место около 180 человек и жильцов дома для людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

Дамбу на озере прорвало в 17:31 по местному времени (14:31 мск), поток воды смыл мост между селами Алмалуу и Горная Серафимовка. Для эвакуации жителей привлечено около 20 автобусов.

Сейчас уровень воды стабилизировался, движение в этом районе перекрыто, ведутся работы по расчистке и восстановлению дороги. По данным «Sputnik Кыргызстан», жилые дома и другие объекты инфраструктуры не пострадали, эвакуированные временно размещены в школе, мечети, доме культуры и интернате в соседних населенных пунктах.