В Киргизии эвакуировали 950 человек после прорыва горного озера
В Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии из-за прорыва дамбы на горном озере Такыр-Тор спасатели эвакуировали 950 человек, пишет «Sputnik Кыргызстан».
Ранее о бедствии сообщила пресс-служба МЧС страны. Тогда было известно только о 180 эвакуированных.
«Проводятся эвакуационные мероприятия в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. Спасатели полностью эвакуировали из опасной зоны в безопасное место около 180 человек и жильцов дома для людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.
Дамбу на озере прорвало в 17:31 по местному времени (14:31 мск), поток воды смыл мост между селами Алмалуу и Горная Серафимовка. Для эвакуации жителей привлечено около 20 автобусов.
Сейчас уровень воды стабилизировался, движение в этом районе перекрыто, ведутся работы по расчистке и восстановлению дороги. По данным «Sputnik Кыргызстан», жилые дома и другие объекты инфраструктуры не пострадали, эвакуированные временно размещены в школе, мечети, доме культуры и интернате в соседних населенных пунктах.
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