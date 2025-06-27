«Коммерсантъ» узнал сумму ущерба по делу экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Михаил Воеводин (слева) (Фото: Игорь Лесовских / Octagon.Media / ТАСС)

Следствие оценило сумму ущерба по уголовному делу, по которому арестовали бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, более чем в 1,5 млрд руб, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

В деле шесть фигурантов, некоторых из них объявили в международный розыск, отмечает газета.

По данным СК, которые приводил RTVI, Воеводин, находясь на должности главы «ВСМПО-Ависма», вступил в сговор с со вторым фигурантом, гражданином США Игорем Райхельсоном и организовал закупку шихтовых заготовок по завышенным ценам с подконтрольными ему предприятиями, в том числе с НПО «Вторпромресурсы» вместо компании «Регионпром», которая с 2015 года была основным поставщиком этих материалов для «ВСМПО-Ависма». Как считает следствие, Воеводин, единолично согласовав цены, заключил договоры о поставках с фирмами Райхельсона, сообщает телеканал. Воеводина накануне арестовал Дорогомиловский суд Москвы.

Уральская корпорация «ВСМПО-Ависма» — предприятие полного производственного цикла, один из крупнейших мировых производителей изделий из титана. По оценкам ФГ «Финам» на 2022 год, «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

Дело расследуют по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК России.

Это не первый судебный процесс над топ-менеджером. В 2020 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. «ВСМПО-Ависма» потребовала с бывшего главы 4 млрд руб. К этому времени Михаил Воеводин ушел в отставку, чтобы «сосредоточиться на личных проектах».

Позже дело переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Тогда речь также шла «об отчуждении имущества корпорации по цене заведомо ниже рыночной». Дело было прекращено, Воеводину был назначен штраф.