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Космонавт Новицкий стал замначальника Центра подготовки полетов

Олег Новицкий
Олег Новицкий (Фото: roscosmos_gk / Telegram)

Летчик-космонавт Олег Новицкий стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по организации взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба Роскосмоса в своем телеграм-канале.

До того Новицкий работал инструктором-космонавтом-испытателем первого класса — заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса. Он слетал на МКС четыре раза, всего провел на орбите 545 суток, три раза выходил в открытый космос.

Новицкому 63 года, он родился в городе Червень Минской области Белорусской ССР. Учился в Ейском высшем военном авиационном училище имени В.М. Комарова, потом — в Качинском высшем военном авиационном училище имени А.Ф. Мясникова.

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Окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарин и РАНХиГС.

До поступления в отряд космонавтов в 2007 году был военным летчиком, командиром звена, занимал другие должности в ВВС.

Удостоен звания героя России. Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени, имеет звание «Ветеран боевых действий».

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