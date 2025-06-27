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Политика ,  
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Путин заявил, что темпы роста экономик стран ЕАЭС выше среднемировых

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Темпы роста экономик Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выше среднемировых показателей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза.

«Рост экономики — у нас в Евразии он выше, чем среднемировой. Мировой рост 3,3%, как известно. А по некоторым странам [ЕАЭС] серьезно больше. Есть и 5[%]. И чуть ли не к шести, по-моему, у некоторых там приближается», — поделился Путин.

Путин ответил на вопросы журналистов в Минске. Видео
Политика

По словам президента, это является отличным результатом совместной работы стран, входящих в объединение. Ближайшая неформальная встреча ЕАЭС пройдет перед Новым годом в Санкт-Петербурге, добавил президент.

Говоря об экономической ситуации в России, Путин заявил, что страна «борется» за здоровую макроэкономику, несмотря на военные расходы. Президент подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы.

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