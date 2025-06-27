Путин начал отвечать на вопросы журналистов в Минске после заседания ЕАЭС

Путин отвечает на вопросы журналистов в Минске. Трансляция

Владимир Путин в завершение визита в Минск отвечает на вопросы журналистов.

Мероприятие проходит в минском Дворце независимости, где состоялся саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстани Киргизия.