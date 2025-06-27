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Путин отвечает на вопросы журналистов в Минске. Трансляция
Путин начал отвечать на вопросы журналистов в Минске после заседания ЕАЭС
Владимир Путин в завершение визита в Минск отвечает на вопросы журналистов.
Мероприятие проходит в минском Дворце независимости, где состоялся саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстани Киргизия.
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