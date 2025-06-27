Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией
Финляндия имеет право закрыть свою восточную границу, сообщил финской телекомпании YLE пресс-секретарь генерального директората по коммуникациям Европейского парламента Алессио Инкорвайя.
Такое решение Европарламент принял при рассмотрении петиции об открытии границ с Россией, которое разместило русскоязычное «Александровское общество».
«На фоне войны и гибридных угроз со стороны России Финляндия в соответствии с Шенгенским кодексом о границах имеет право закрыть определенные пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка», — передает YLE содержание принятого решения.
«К сожалению, это решение неизбежно повлияет на свободное передвижение граждан Евросоюза, права членов их семей и реализацию прав граждан третьих стран, законно проживающих здесь, однако это оправдано в исключительных обстоятельствах и вызовах безопасности, — сказал Инкорвайя.
Осенью 2023-го финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. За это, как считают в Хельсинки, несет ответственность Москва. МИД России отверг обвинения финской стороны.
Весной прошлого года было принято решение, что все пропускные пункты будут закрыты бессрочно, до особого уведомления. Кроме того, Финляндия продолжает строительство 200-километрового забора высотой 4,5 м, который будет оборудован камерами с датчиками, системой оповещения и освещением.
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