Взрывы прогремели на военных объектах в Сирии
Несколько мощных взрывов прогремело в приморских городах Джебла и Банияс в Сирии, сообщает агентство SANA.
Причиной взрывов стала детонация нескольких снарядов на территории бывшего военного объекта, уточняет SANA. Снаряды сдетонировали из-за возникшего пожара. Информации о пострадавших нет.
По данным телеканала Al Mayadeen, в указанном регионе произошло не менее десяти взрывов.
Ранее, 22 июня, в православной церкви в Дамаске произошел взрыв. По данным МВД Сирии, террорист зашел в здание церкви, открыл огонь, а после подорвал себя. Погибли 20 человек, 52 получили ранения.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года