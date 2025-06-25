Взрывы прогремели на военных объектах в Сирии

Фото: AlMayadeenNews / X

Несколько мощных взрывов прогремело в приморских городах Джебла и Банияс в Сирии, сообщает агентство SANA.

Причиной взрывов стала детонация нескольких снарядов на территории бывшего военного объекта, уточняет SANA. Снаряды сдетонировали из-за возникшего пожара. Информации о пострадавших нет.

По данным телеканала Al Mayadeen, в указанном регионе произошло не менее десяти взрывов.

Ранее, 22 июня, в православной церкви в Дамаске произошел взрыв. По данным МВД Сирии, террорист зашел в здание церкви, открыл огонь, а после подорвал себя. Погибли 20 человек, 52 получили ранения.