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Военная операция на Украине ,  
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Умеров заявил, что Украина произведет четыре миллиона дронов в этом году

Умеров заявил, что Украина произведет четыре миллиона дронов до конца 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинские компании способны производить более 4 млн дронов в год. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает The Telegraf.

По его словам, к концу июня фронт получит 1,5 млн беспилотников, а к концу года — более 4 млн.

Умеров рассказал, что правительство ежемесячно выделяет бригадам 2,5 млрд грн для закупок БПЛА. Также он сообщил, что Агентство оборонных закупок (АОЗ) вводит систему, которая облегчит военным получение беспилотников.

«Поэтому сейчас АОЗ вводит DOT Chain Defence — он будет работать просто. Бригады видят «маркетплейс» дронов — каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает», — сказал он.

Компании США обратились к Украине за помощью в создании дронов для армии
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Как в марте 2025 года написало издание The Wall Street Journal, американские оборонные стартапы начали обращаться к украинским производителям беспилотников для разработки эффективных и проверенных на поле боя дронов для армии США.

По данным агентства, компании США потратили миллиарды долларов, пытаясь создать небольшие БПЛА на случай будущих конфликтов, но пока многим удалось разработать только дорогие аппараты, «которые не очень хорошо летают», в то время как украинцы уже освоили массовое производство.

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Рустем Умеров
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