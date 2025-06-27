Депутат Смолин: даже Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе

Депутат Госдумы заявил, что даже Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ЕГЭ по литературе слишком формализован, заявил Национальной службе новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По мнению депутата, при сдаче экзамена нужно учесть так много формальностей, например ограничение по количеству слов в сочинении, что русский поэт Александр Пушкин не сдал бы его.

«Мы посчитали, что в знаменитом стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое так восхитило Державина, около 865 слов. Получается, у Пушкина был серьезный риск не сдать ЕГЭ по литературе», — сказал он.

По предварительным подсчетам, сдать ЕГЭ на 100 баллов в 2025 году в Санкт-Петербурге смогли 433 выпускника.

Русский язык на 100 баллов написали 74 человека, профильную математику — 40, физику — 35. Пять человек набрали максимум по истории, 90 — по литературе и 139 — по химии. Обществознание и географию сдали на 100 баллов по три человека, биологию — два.