Набравшая 400 баллов выпускница рассказала, как готовилась к ЕГЭ

Надежда Яшмолкина (Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы)

Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала, что при подготовке к экзаменам не пользовалась услугами репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Ее слова передает «РИА Новости».

«Подготовку я начала летом после 10-го класса, когда занималась на онлайн-курсах по русскому языку и по физике. Репетиторов у меня не было, но были разные бесплатные и платные онлайн-курсы. И также очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену», — рассказала Яшмолкина.

Выпускница рассказала, что, помимо подготовки к ЕГЭ, она успевала участвовать в олимпиадах и уделять время своим увлечениям. Яшмолкина посоветовала будущим абитуриентам не пропускать школьные уроки и факультативы по подготовке к экзаменам. По ее словам, это поможет сэкономить время на самостоятельную работу дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что Яшмолкина получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Он отметил, что на данный момент такой результат во всей стране — только у нее.

Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 23 мая до 11 июня. Экзамен сдавали около 712 тыс. человек.