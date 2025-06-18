В Воронеже опровергли «продуктовый коллапс» из-за мобильного интернета

Воронеж (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Власти Воронежской области не зарегистрировали ни одной жалобы на проблемы с оплатой в местных магазинах из-за ограничений мобильного интернета, сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что все социально значимые объекты и сфера торговли работают в штатном режиме.

«Ни в министерство предпринимательства, торговли и туризма, ни в другие профильные ведомства правительства Воронежской области за прошедшие сутки не поступало ни одной жалобы от граждан или представителей торговых сетей по поводу массовых перебоев с продажей товаров» — уточнили в пресс-службе правительства.

Там напомнили, что временное ограничение мобильного интернета в регионе может вводиться по соображениям безопасности — исходя из «текущей оперативной обстановки» и не обязательно в связи с режимом опасности атаки БПЛА.

«Решение принимается силовыми структурами совместно с операторами связи, и носит адресный, временный характер», — пояснили в пресс-службе. Там заверили, что власти региона на постоянной связи с операторами, торговыми сетями и федеральными структурами.

Чиновники таким образом опровергли информацию о возникшем продуктовом коллапсе, на который, как пишет «Блокнот-Воронеж», жаловались в соцсетях со вчерашнего дня местные жители, недовольные тем, что не могут расплатиться в магазинах безналичным способом.

С конца мая Воронежская область присоединилась к регионам, где вводятся временные ограничения на работу мобильного интернета. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что такая мера нужна «для повышения эффективности защиты» региона от дронов и будет применяться только «в случае особой необходимости». При этом он не уточнил ни продолжительность ограничений, ни их географию.