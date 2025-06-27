Синоптик Вильфанд предупредил о похолодании до +4 в Подмосковье

Синоптики предупредили о похолодании до +4 в Подмосковье

Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

В ночь на субботу, 28 июня, в Московском регионе ожидается понижение температуры до плюс 4 градусов, приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС. В самой Москве ночные температуры составят от плюс 7 до плюс 9 градусов.

«Это очень низкая температура. Днем в 14–15 часов значения поднимутся до 20–22 градусов. В субботу будет много солнца», — сказал он.

В воскресенье, 29 июня, ночью потеплеет до плюс 10–13 градусов, а дневные температуры достигнут плюс 22–24 градусов, что всего на градус ниже климатической нормы для июня.

Как отметил Вильфанд, к Москве приближается «ложбина низкого давления», которая во второй половине воскресенья принесет заметные дожди. При этом общий температурный режим останется близким к среднемесячным значениям для конца июня.

Ранее, как писали «Известия», синоптики предупредили москвичей о плохой погоде и аномалиях в июле. В течение большей части месяца в Москве будет преобладать облачная погода с периодическими кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температурные показатели составят плюс 23–24 градуса днем, а ночью — плюс 13–15 градусов.