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Военная операция на Украине ,  
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Украинец на мотоцикле прорвался через КПП в Словакию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christoph Reichwein / Imago / Global Look Press
Фото: Christoph Reichwein / Imago / Global Look Press

Гражданин Украины сбежал через границу в Словакию, он прорвался через КПП в Ужгороде на мотоцикле, сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Украинец рассказал, что планировал побег несколько месяцев. Он специально купил мотоцикл и научился на нем ездить. Мужчина уже пытался один раз сбежать через границу, но тогда передумал из-за большой очереди и дождя, поэтому решил попытаться в другой раз.

Приехав на КПП во второй раз, мужчина подъехал к шлагбауму за легковушкой, а затем резко пересек границу, миновав все контрольные пункты. На словацкой стороне ему помогли полицейские.

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Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Неделей ранее произошел еще один случай побега на КПП «Ужгород». Тогда, как рассказал Глагола, украинский пограничник самостоятельно пересек границу со Словакией вне основной зоны контроля, а потом попросил у словацких властей статус беженца. Он объяснил побег тем, что пытался избежать войны.

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Полина Харчевникова
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