Украинец на мотоцикле прорвался через КПП в Словакию

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Гражданин Украины сбежал через границу в Словакию, он прорвался через КПП в Ужгороде на мотоцикле, сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Украинец рассказал, что планировал побег несколько месяцев. Он специально купил мотоцикл и научился на нем ездить. Мужчина уже пытался один раз сбежать через границу, но тогда передумал из-за большой очереди и дождя, поэтому решил попытаться в другой раз.

Приехав на КПП во второй раз, мужчина подъехал к шлагбауму за легковушкой, а затем резко пересек границу, миновав все контрольные пункты. На словацкой стороне ему помогли полицейские.

Неделей ранее произошел еще один случай побега на КПП «Ужгород». Тогда, как рассказал Глагола, украинский пограничник самостоятельно пересек границу со Словакией вне основной зоны контроля, а потом попросил у словацких властей статус беженца. Он объяснил побег тем, что пытался избежать войны.