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Военная операция на Украине ,  
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Украинский пограничник сбежал и попросил убежище в Словакии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинский пограничник сбежал с КПП «Ужгород» и попросил убежище в Словакии, сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

«Мне стало известно о случае побега военнослужащего Госпогранслужбы прямо с КПП «Ужгород», что на украинско-словацкой границе», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил журналист, это произошло более недели назад, но официально об этом не сообщали.

Сбежавший — молодой пограничник-кинолог в отделе осмотра транспортных средств. После одной из смен он вернулся на пропускной пункт, чтобы покормить собаку, после чего самостоятельно пересек границу со Словакией вне основной зоны контроля. Затем запросил статус беженца. Пограничник объяснил побег тем, что пытался избежать войны.

По предварительным данным, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий и именно это могло стать причиной побега.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В мае Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что на апрель 2025 года на территории всей Европы находятся 6 млн 357 тыс. 565 украинских беженцев.

В конце декабря 2024 года, по данным Госпогранслужбы Украины, в стране резко выросло число желающих пересечь границу. «За последние сутки ее пересекли 150 тыс. граждан, это один из самых высоких показателей за последние годы», — сообщила служба 22 декабря.

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Теги
Полина Харчевникова
Словакия политическое убежище Украина пограничник
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