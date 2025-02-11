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Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

Онколог Каприн: средний возраст пациентов с раком в России составляет 65 лет

Средний возраст пациентов с диагнозом «рак» в России составляет 65 лет, заявил «РИА Новости» генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Что касается вопроса «омоложения» онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения», — отметил эксперт.

Каприн добавил, что средний возраст больных раком указывает на преобладание заболевания среди старшего поколения.

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Фото:Photo Courtesy of the American Cancer Society / Getty Images

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ученые отметили резкий глобальный рост числа раковых больных в возрасте до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. По их мнению, причина может крыться в изменении образа жизни: меньше физической активности, больше многократно переработанных продуктов, а также в появлении новых токсинов, в микропластике и в ожирении.

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