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Пенсионерка в Тулуне облила зеленкой офис банка. Видео

Полиция поделилась кадрами, как пенсионерка в Тулуне облила зеленкой офис банка

Пенсионерка в Тулуне облила зеленкой офис банка. Видео
Video

В Иркутской области пенсионерка облила зеленкой офис банка, на эти действия ее подтолкнули телефонные мошенники, обещавшие вернуть похищенные у нее деньги, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 25 июня в городе Тулуне. Как сообщили в полиции, посетительница банка разлила флакон с зеленкой и начала выкрикивать лозунги запрещенной террористической организации, выполняя требования, которые ей диктовали по телефону. После того как голос в трубке призвал ее кинуть смартфон, сотрудники банка смогли остановить женщину.

Полиции жительница Тулуна рассказала, что за неделю до инцидента ей позвонили от имени пенсионного фонда и убедили назвать код из СМС «для записи на прием». Потом уже другие мошенники заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, благодаря чему преступники оформляют на нее кредиты, и деньги нужно срочно спасать. Женщина перевела свои и заемные средства на «безопасные» счета, подконтрольные мошенникам. Через несколько дней они убедили ее отправиться в банк «за деньгами».

С женщиной работают следователи отдела полиции, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В Сбербанке разъяснили, когда не вернут украденные мошенниками деньги
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Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что российские банки не обязаны возвращать украденные мошенниками деньги, если установлено, что жертва сама виновата. Он отметил, что банк должен нести ответственность только в случае, если киберпреступление смогло произойти по вине именно кредитной организации.

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Теги
Полина Харчевникова
пенсионерка Иркутская область мошенники
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