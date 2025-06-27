Дипломат назвал вариант ответа на закрытие консульства России в Кракове

Андрей Ордаш (Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС)

Польша может остаться без своей дипмиссии в Калининграде или Иркутске из-за закрытия генерального консульства России в Кракове, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

Генконсульство прекратило свою работу в пятницу, 27 июня, по требованию польской стороны, уточнил дипломат. Он предупредил, что Россия примет ответные меры.

«Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России. Какое — я пока не могу сказать. У нас остаются два консульства Польши — в Иркутске и в Калининграде», — сказал дипломат.

Что касается здания, где на протяжении 80 лет располагалась российская дипмиссия в Кракове, то его вернут владельцу, у которого МИД арендовал строение, добавил Ордаш.

На сайте генконсульства заявителям предлагают теперь обращаться по всем вопросам в консульский отдел посольства России в Варшаве или в генеральное консульство России в Гданьске.

«Получить готовые документы, заявления на оформление которых подавались в Генеральное консульство России в Кракове (паспорта и истребованные документы), заявители могут в Консульском отделе Посольства России в Варшаве» — говорится в объявлении.

О скором закрытии генерального консульства России в Кракове министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил в середине мая. По его словам, решение было принято в связи «с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами» в отношении торгового центра.

Имелся в виду крупный пожар в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Тогда никто не пострадал, но, по данным властей, сгорели помещения 1400 магазинов и предприятий из сферы услуг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Сикорского анонсировала «адекватный ответ» Польше.

Москва неоднократно называла необоснованными все обвинения со стороны западных стран в адрес России о вербовке иностранных граждан для диверсий на их территории.