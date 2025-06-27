 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дипломат назвал вариант ответа на закрытие консульства России в Кракове

Дипломат Ордаш: консульство Польши закроют в Калининграде или Иркутске
Андрей Ордаш
Андрей Ордаш (Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС)

Польша может остаться без своей дипмиссии в Калининграде или Иркутске из-за закрытия генерального консульства России в Кракове, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

Генконсульство прекратило свою работу в пятницу, 27 июня, по требованию польской стороны, уточнил дипломат. Он предупредил, что Россия примет ответные меры.

«Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России. Какое — я пока не могу сказать. У нас остаются два консульства Польши — в Иркутске и в Калининграде», — сказал дипломат.

Что касается здания, где на протяжении 80 лет располагалась российская дипмиссия в Кракове, то его вернут владельцу, у которого МИД арендовал строение, добавил Ордаш.

На сайте генконсульства заявителям предлагают теперь обращаться по всем вопросам в консульский отдел посольства России в Варшаве или в генеральное консульство России в Гданьске.

«Получить готовые документы, заявления на оформление которых подавались в Генеральное консульство России в Кракове (паспорта и истребованные документы), заявители могут в Консульском отделе Посольства России в Варшаве» — говорится в объявлении.

Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве
Политика
Фото:Leszek Szymanski / EPA / ТАСС

О скором закрытии генерального консульства России в Кракове министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил в середине мая. По его словам, решение было принято в связи «с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами» в отношении торгового центра.

Имелся в виду крупный пожар в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Тогда никто не пострадал, но, по данным властей, сгорели помещения 1400 магазинов и предприятий из сферы услуг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Сикорского анонсировала «адекватный ответ» Польше.

Москва неоднократно называла необоснованными все обвинения со стороны западных стран в адрес России о вербовке иностранных граждан для диверсий на их территории.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Россия - Польша МИД Генконсульство России Краков Радослав Сикорский
Материалы по теме
Польша сообщила о перехвате военного самолета над Балтийским морем
Политика
В Польше гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
Политика
В Польше поднимали истребители из-за «активности России на Украине»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
Биткоин составил 40% ВВП гималайского королевства Бутан. Каковы причины Крипто, 14:22
За операцию с потерей зрения хирургу дали 11 месяцев колонии-поселения Общество, 14:19
Дипломат назвал вариант ответа на закрытие консульства России в Кракове Политика, 14:13
В Брянской области ввели штрафы за склонение к абортам Политика, 14:11
5 способов превратить зависть в карьерное преимущество — Fast CompanyПодписка на РБК, 14:05
Импортер Jaguar и Land Rover рассказал о потребительском экстремизме в России Авто, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пенсионерка в Тулуне облила зеленкой офис банка. Видео Общество, 13:57
Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века Недвижимость, 13:55
На бывшем заводе Volkswagen начнут выпускать автомобили Tenet Авто, 13:55
Впервые в истории в топ-10 рейтинга FIDE не будет российских шахматистов Спорт, 13:50
Задержан студент, угрожавший с оружием проректору Гнесинки Общество, 13:46
Infiniti представил обновленный QX60 Авто, 13:45
Сюрприз от Месси и учителя. Главные сенсации клубного чемпионата мира Спорт, 13:43