 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Варшаве загорелся крупный торговый центр

В торговом центре Marywilska 44 в Варшаве вспыхнул крупный пожар

В Варшаве загорелся крупный торговый центр
Video

В торговом центре Marywilska 44 в Варшаве вспыхнул крупный пожар, никто не пострадал, сообщает RMF24 со ссылкой на городскую полицию.

По данным пожарной службы, возгорание началось около 3:00 (2:00 мск) сразу в нескольких местах и быстро распространилось. Спустя час огонь полностью охватил здание, частично обрушилась крыша комплекса.

На месте работают около 200 пожарных, 30 пожарных машин, а также специализированная химическая спасательная группа. Возгорание локализовали к 8:00 (7:00 мск), в ведомстве допустили, что тушение пожара займет «около десяти часов».

На опубликованных кадрах видно, что над городом поднялись клубы дыма. Пожарная служба рекомендовала местным жителям не открывать окна. Портал Onet уточняет, что в районе возгорания затруднено движение транспорта. Водителей призвали выбирать объездные маршруты.

Крытый рынок Marywilska 44 — крупнейший в Варшаве центр оптовой и розничной торговли, в нем работают около 1,4 тыс. точек.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Варшава Польша Пожар
Материалы по теме
На Волгоградском НПЗ после падения дрона произошел пожар
Политика
В ЛНР потушили возникший после удара ATACMS по нефтебазе пожар
Политика
Курский губернатор сообщил о пожарах в Теткино после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Певец Nemo из Швейцарии стал победителем «Евровидения». Видео Общество, 11:16
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью архитектора Земцова Общество, 11:06
Закат бизнеса: как основателю распознать и преодолеть кризис в компании Pro, 10:44
Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области Политика, 10:26
Помочь циркадным ритмам: нужна ли вам маска для сна — Harvard Health Pro, 10:21
В Варшаве загорелся крупный торговый центр Общество, 10:12
Новое финансовое будущее так и не настало. Почему нас ждет криптозакат Pro, 10:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2024 году Инвестиции, 10:00
Маск сравнил работу банковской системы США с правилами игры в «Монополию» Политика, 09:57
«Справедливороссы» отвергли 11 из 26 кандидатур в новое правительство Политика, 09:47
В «Ростехе» осмотрели захваченный военными танк Abrams Политика, 09:38
Как управлять командой, не делая всю работу за всех. Учимся у бизнес-гуру Pro, 09:36
BI сообщил о применении украинской авиацией тактики «дикой ласки» Политика, 09:35
В Коми завели дело о халатности после частичного обрушения дома Общество, 09:22