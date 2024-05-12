В Варшаве загорелся крупный торговый центр

В торговом центре Marywilska 44 в Варшаве вспыхнул крупный пожар

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В торговом центре Marywilska 44 в Варшаве вспыхнул крупный пожар, никто не пострадал, сообщает RMF24 со ссылкой на городскую полицию.

По данным пожарной службы, возгорание началось около 3:00 (2:00 мск) сразу в нескольких местах и быстро распространилось. Спустя час огонь полностью охватил здание, частично обрушилась крыша комплекса.

На месте работают около 200 пожарных, 30 пожарных машин, а также специализированная химическая спасательная группа. Возгорание локализовали к 8:00 (7:00 мск), в ведомстве допустили, что тушение пожара займет «около десяти часов».

На опубликованных кадрах видно, что над городом поднялись клубы дыма. Пожарная служба рекомендовала местным жителям не открывать окна. Портал Onet уточняет, что в районе возгорания затруднено движение транспорта. Водителей призвали выбирать объездные маршруты.