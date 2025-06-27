СК показал видео выкинутых из окна денег при обысках в доме главы Колпино

Как из дома главы Колпино выкинули деньги во время обысков. Видео

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Следователи подозревают, что во время обысков дома у главы Колпино в Петербурге Дмитрия Кохно он выбросил из окна деньги. СК опубликовал видео, на котором видны деньги, лежащие на земле около улицы.

Также СК показал кадры изъятых денег у главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко. Их следователи разложили на столе в рабочем кабинете Логвиненко.

Логвиненко и Кохно следователи подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года они через посредника получили от генерального директора компании, занимающейся благоустройством в Колпино, не менее 9,2 млн руб. за общее покровительство коммерческой деятельности и содействие в заключении государственных контрактов.