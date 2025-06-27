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Война Израиля и Ирана ,  
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WSJ узнала, как Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Беньямин&nbsp;Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Израиль использовал свадьбу сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, чтобы отвлечь Иран от ударов 13 июня, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

Операцию назвали «Красная свадьба», уточнила газета. По ее данным, администрация премьера объявила, что Нетаньяху скоро уйдет на праздничные выходные по случаю женитьбы старшего сына, Авнера. Свадьба должна была пройти в понедельник, 16 июня.

Как рассказал позднее премьер, никто из присутствующих, включая сына и жену, не знали, что он намерен отложить свадьбу. Нетаньяху вел себя как обычно, чтобы не насторожить иранцев, пишет издание.

Как утверждает WSJ, ключом к обману, по словам сотрудника израильской службы безопасности, знакомого с планированием операции, была идея уверить иранцев, что Израиль не нанесет удар без разрешения и участия США.

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В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связав это с тем, что Тегеран приблизился с созданию ядерного оружия. Удары были нанесены по объектам иранской ядерной программы. Иран тогда же объявил о проведении ответной операции. С того дня стороны обменивались ударами.

Позднее, ночью 22 июня, в конфликт вмешались США. Они также нанесли удары по ключевым ядерным объектам на территории Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. 24 июня американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако позже в тот же день обвинил стороны в нарушении режима.

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Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Иран Израиль свадьба Биньямин Нетаньяху Удары
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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