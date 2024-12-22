На Украине сообщили о рекордном количестве пересекших границу людей
На Украине резко выросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны.
«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — сказано в сообщении.
Преобладания въезда или выезда не зафиксировано — в обоих направлениях было примерно по 75 тыс. пересечений границы. Наиболее загруженными оказались пункты пропуска на украинско-польской границе. В частности, во Львовской области перегружены пункты «Краковец», «Шегини», «Смельница» и «Нижанковичи».
Из Украины также можно выехать в Венгрию, Словакию, Молдавию, Румынию. По состоянию на утро 22 декабря очередей не было только на границе с двумя последними странами.
Рост потока желающих пересечь границу фиксируется с 19 декабря, следует из сообщений погранслужбы.
19 декабря спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что за неполный 2024 год из Украины выехали 3,2 млн человек. 55 тыс. граждан было отказано в выезде. Преимущественно это были военнообязанные мужчины.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов