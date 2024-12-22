На Украине сообщили о рекордном количестве пересекших границу людей

За последние сутки границу Украины пересекли 150 тыс. человек — это рекордный показатель за последние годы. Число въездов и выездов примерно одинаково

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На Украине резко выросло число желающих пересечь границу, сообщает Госпогранслужба страны.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — сказано в сообщении.

Преобладания въезда или выезда не зафиксировано — в обоих направлениях было примерно по 75 тыс. пересечений границы. Наиболее загруженными оказались пункты пропуска на украинско-польской границе. В частности, во Львовской области перегружены пункты «Краковец», «Шегини», «Смельница» и «Нижанковичи».

Из Украины также можно выехать в Венгрию, Словакию, Молдавию, Румынию. По состоянию на утро 22 декабря очередей не было только на границе с двумя последними странами.

Рост потока желающих пересечь границу фиксируется с 19 декабря, следует из сообщений погранслужбы.

19 декабря спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что за неполный 2024 год из Украины выехали 3,2 млн человек. 55 тыс. граждан было отказано в выезде. Преимущественно это были военнообязанные мужчины.