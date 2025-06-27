Активы бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали

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Суд арестовал активы бывшего замглавы управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны Олега Васенина на сумму более 200 млн руб., сообщил Следственный комитет на своем сайте.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 млн руб.», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году Васенин контролировал исполнение многомиллионного контракта УИСП с ООО «Транслом» о приемке вторичного сырья. В период с 2022 по 2023 год он подделал документы о стоимости вторичного сырья, таким образом украв из бюджета деньги на сумму более 240 млн руб.



Против Васенина возбудили уголовное дело о хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд заключил подозреваемого под стражу, его имущество на сумму более 31 млн руб. арестовали.