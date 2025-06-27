Активы бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали
Суд арестовал активы бывшего замглавы управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны Олега Васенина на сумму более 200 млн руб., сообщил Следственный комитет на своем сайте.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 млн руб.», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году Васенин контролировал исполнение многомиллионного контракта УИСП с ООО «Транслом» о приемке вторичного сырья. В период с 2022 по 2023 год он подделал документы о стоимости вторичного сырья, таким образом украв из бюджета деньги на сумму более 240 млн руб.
Против Васенина возбудили уголовное дело о хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд заключил подозреваемого под стражу, его имущество на сумму более 31 млн руб. арестовали.
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