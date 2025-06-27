В Казахстане назвали стоимость строительства АЭС

Строительство АЭС в Казахстане обойдется в сумму около $14 млрд

Алмасадам Саткалиев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Стоимость строительства атомной электростанции в Казахстане составит порядка $14 млрд, заявил глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.

«Стоимость будет определяться на основе ТЭО. У нас сейчас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах», — сказал он. По его словам, их раскрыть не могут из-за соглашений о конфиденциальности.

«Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка $14 млрд минимум», — сказал Саткалиев.

По его словам, сроки строительства АЭС, определенные по условиям конкурса, составляют «семь лет с момента выхода на площадку строительства». До конца 2025 года планируется подписание межправительственных соглашений, уточнил Алмасадам Саткалиев.

В октябре 2024 года в республике состоялся общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС, на котором 71,12% участников (5,5 млн граждан) высказались за реализацию атомного проекта, «против» проголосовали 2 млн человек.