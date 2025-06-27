В Челябинске завели дело о взятке за помощь с кредитом на 1,5 млрд руб.

В Челябинске задержали сотрудника банка по делу о взятке в ₽13 млн

Video

В Челябинске суд поместил под стражу бывшего руководящего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщила пресс-служба регионального управления СКР. По решению суда фигурант дела будет находиться в СИЗО до 26 августа 2025 года.

Дело возбуждено в отношении бывшего исполнительного директора — начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам челябинского филиала одного из федеральных банков. В качестве второго фигуранта проходит его подчиненный — клиентский менеджер этого отдела, отметили в ведомстве.

«Получили от представителя юридических лиц как лично, так и через посредников более 13 млн руб. за способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд руб., <...> сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что расследуемое преступление относится к периоду с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года, а банковский кредит нужен был для строительства гостиничного комплекса.

В отношении представителя юридических лиц также возбуждено дело — по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения, отметили в СКР.

Как сообщил из зала суда корреспондент издания «Челябинск. Онлайн», в СИЗО на два месяца по делу о взятке поместили 40-летнего Павла Лихопуда, руководившего отделом в банке по работе с корпоративными клиентами.

По данным издания, он вместе с сообщником помогал решить вопрос с кредитом на строительство комплекса «Увильды Парк» в Челябинской области. Строительство таунхаусов комфорт-класса возле озера Увильда ведется с конца 2023 года.