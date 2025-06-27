В городе Самар на Украине прозвучали два взрыва

Люди в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Два взрыва прогремели в городе Самар в Днепропетровской области (бывший Новомосковск), сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.

О первом взрыве он написал в 11:13 мск, о втором — в 11:25 мск.

Ранее, 25 июня, в Харькове произошло семь взрывов, в результате загорелся незаселенный жилой дом в Киевском районе. Власти тогда сообщали об одном пострадавшем.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.