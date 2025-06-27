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В Новосибирской области накрыли нарколабораторию по выпуску мефедрона

Волк: в Новосибирской области накрыли нарколабораторию по производству мефедрона
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

МВД ликвидировало лабораторию по производству мефедрона в Новосибирской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Силовики задержали двух местных жителей, которые занимались производством и распространением запрещенных веществ.

По данным следствия, в январе 2024 года задержанные начали работать в нелегальном интернет-магазине, сняли загородный дом и переоборудовали под нарколабораторию. Инструкции по изготовлению веществ и оборудование они получили от анонимного куратора.

При обыске полицейские обнаружили более 73 кг кристаллического вещества и емкости с химическими реагентами общим объемом около 580 л.

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Оба фигуранта находятся под стражей.

В Ленинградской области накрыли нарколабораторию с 45 кг наркотиков
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24 июня 2025 года полиция также накрыла нарколабораторию в Ленинградской области. В ходе операции силовики изъяли около 45 кг запрещенных веществ и задержали двоих подозреваемых — «варщика» и его 38-летнего помощника.

Против обоих возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

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Теги
Александра Озерова
Новосибирская область наркотики наркоторговля задержание
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