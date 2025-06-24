В Ленинградской области накрыли нарколабораторию с 45 кг наркотиков
В городе Сертолово в Ленинградской области сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, в которой производили синтетический психостимулятор альфа-РVР. В результате операции силовики изъяли около 45 килограммов запрещенных веществ и задержали двоих подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 24 июня.
По данным следствия, «варщик» и его 38-летний помощник арендовали дом в Сертолово, где организовали нарколабораторию. Правоохранители нашли несколько контейнеров с порошкообразным и кристаллическим веществами.
«Проведенное исследование подтвердило, что это смесь, содержащая наркотическое средство — производное альфа-РVР, общей массой 6,8 килограмма», — заявила Ирина Волк.
Также в нарколаборатории находились колбы с сырьем, канистры с химическими реактивами, специальное оборудование и упаковочный материал.
«В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изъято около 45 килограммов запрещенных веществ», — отметила официальный представитель МВД России.
Установлено, что мужчины продавали наркотики около года. Товар они сбывали через тайники — закладки. В настоящее время силовики обнаружили шесть закладок, в которых находилось около 34 килограммов синтетики.
«Варщика» и помощника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
В начале июня под Челябинском силовики обнаружили нарколабораторию, организованную в частном доме, где каждый месяц производили примерно полтонны запрещенных веществ.
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