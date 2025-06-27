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Политика ,  
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Мединский заявил, что готов рассказать Рютте о Малороссии и запорожцах

Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о готовности обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте историю Малороссии и Войска Запорожского.

«С Марком мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет», — передает его слова ТАСС.

Мединский также добавил, что может отправить Рютте учебник по истории России за 6-й класс, но не видит в этом смысла.

Мединский предложил Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»
Политика
Владимир Мединский

Мединский является главой российской делегации на переговорах по российско-украинскому конфликту. Генсек НАТО в начале июня заявил, что для завершения конфликта нужен президент России Владимир Путин, а не «этот историк», который «снова рассказывает нам об истории России и Украины то ли с XII века».

Глава переговорной делегации тогда предложил отправить Рютте учебник по истории, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

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Полина Харчевникова
Владимир Мединский Малороссия Марк Рютте история Россия НАТО
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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