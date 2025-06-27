Мединский заявил, что готов рассказать Рютте о Малороссии и запорожцах

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о готовности обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте историю Малороссии и Войска Запорожского.

«С Марком мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет», — передает его слова ТАСС.

Мединский также добавил, что может отправить Рютте учебник по истории России за 6-й класс, но не видит в этом смысла.

Мединский является главой российской делегации на переговорах по российско-украинскому конфликту. Генсек НАТО в начале июня заявил, что для завершения конфликта нужен президент России Владимир Путин, а не «этот историк», который «снова рассказывает нам об истории России и Украины то ли с XII века».

Глава переговорной делегации тогда предложил отправить Рютте учебник по истории, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».