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Политика ,  
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74 депутата Европарламента поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Группа из 74 депутатов Европарламента, включая 31 представителя ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты», поддержала предложение о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Euractiv. Поводом стало ее участие в коррупционном скандале времен пандемии COVID-19.

Как пишет издание, согласно законодательству Евросоюза, для запуска процедуры достаточно подписей 72 депутатов, однако для принятия вотума недоверия требуется поддержка двух третей присутствующих на заседании парламентариев.

Фон дер Ляйен грозит отставка из-за скандала с закупками вакцин от COVID
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Крупнейшая фракция Европейской народной партии, к которой принадлежит фон дер Ляйен, уже заявила о намерении голосовать против вынесения вотума, уточняет Euractiv.

За историю Еврокомиссии подобные инициативы выдвигались пять раз, но ни разу не набирали необходимого количества голосов, говорится в публикации. В случае успеха это будет первый в истории случай отставки главы Еврокомиссии по итогам вотума недоверия.

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за Pfizergate — скандала вокруг закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии, сообщало Financial Times. Ранее европейский суд постановил, что, отказав предоставить личную переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой, комиссия нарушила правила прозрачности.

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Александр Рекун
Урсула фон дер Ляйен вотум недоверия Евросоюз ЕС вакцинация от COVID-19 COVID-19
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