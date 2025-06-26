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Фон дер Ляйен грозит отставка из-за скандала с закупками вакцин от COVID

FT: фон дер Ляйен грозит отставка из-за скандала с закупками вакцин против COVID
Суд ЕС ранее постановил, что комиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить личную переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой в период пандемии. Теперь главе ЕК грозит отставка
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate — скандала вокруг закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии, пишет Financial Times.

Крайне правые в Европарламенте заявляют, что получили достаточную поддержку своего предложения о ее отставке после решения суда ЕС, который постановил, что комиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить личную переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой.

Хотя порог для инициирования вотума недоверия низок, для свержения фон дер Ляйен и ее комиссии потребуется поддержка более 2/3 депутатов Европарламента, за ее переизбрание год назад проголосовал 401 из 720, напоминает газета. Она предполагает, что глава комиссии, вероятно, устоит при голосовании.

Румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа сообщил изданию, что внесет предложение о вотуме недоверия, после того как соберет более 72 необходимых подписей. По его словам, сторонники инициативы есть и в крупнейшей фракции парламента — Европейской народной партии.

В апреле 2021 года ЕС заключил с Pfizer крупнейшую в истории сделку на поставку 900 млн доз вакцин от COVID-19 на €35 млрд. Как писала NYT, благодаря этому соглашению Брюссель получал право перепродавать или передавать вакцины партнерам, что позволяло оказывать поддержку бедным странам. Против фон дер Ляйен подавали иск, в котором обвиняли ее в превышении полномочий при закупке вакцины, уничтожении государственных документов и коррупции, суд Бельгии отклонил жалобу.

В 2023 году газета The New York Times потребовала от Еврокомиссии предоставить доступ к переписке фон дер Ляйен с Бурлой, которую они вели в период пандемии в Европе (с января 2021-го по май 2022 года). ЕК отклонила запрос, заявив об отсутствии запрашиваемых документов, после чего издание обратилось в суд. Тот удовлетворил иск.

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Урсула фон дер Ляйен вотум недоверия Евросоюз ЕС вакцинация от COVID-19 COVID-19
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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