МВД объявило в розыск петербургского экс-депутата Максима Резника

Максим Резник (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Экс-депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск. Карточка с его именем появилась в соответствующей базе МВД России.

Основанием для розыска значится статья Уголовного кодекса — какая именно, не указано.

Минюст признал Резника иноагентом в сентябре 2023 года. В прошлом году его неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки. Экс-депутат находится за пределами России.

В апреле 2022 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Резника к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение наркотических веществ. Тогда его отпустили в зале суда, так как суд зачел время, проведенное под домашним арестом.

Экс-депутат не признал вину и в последнем слове назвал дело сфабрикованным и «политической расправой». Его задержали в июне 2021 года. Из-за ареста Резник не смог продолжить избирательную кампанию — он планировал баллотироваться в заксобрание Петербурга, однако следователь не дал ему согласие на визит нотариуса, необходимого для подготовки документов по регистрации на выборы.

Резник был избран депутатом петербургского парламента в декабре 2011 года. Изначально он входил в состав партии «Яблоко» и возглавлял ее региональное отделение. В 2012 году его исключили из партии. В 2016 году Резник прошел в законодательное собрание по списку Партии роста. На выборах в сентябре 2021 года он снова планировал выдвигаться от «Яблока».