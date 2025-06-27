Самую сухую в мире пустыню Атакама засыпало снегом. Видео

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Обсерватория ALMA опубликовала в соцсети X видеозапись, на которой чилийская пустыня Атакама предстает под слоем снега.

В подписи к видео сотрудники обсерватории удивляются выпавшему снегу, подчеркивая, что Атакама — самая сухая пустыня в мире. Сотрудники ALMA сообщили, что сняли редчайшее явление. Подобный снегопад в Атакаме случается не чаще одного раза в десятилетие.

Ранее, в 2024 году, в ООН предупредили, что страны Южной Европы столкнутся с угрозой масштабного опустынивания в случае превышения глобальной температуры на три градуса Цельсия. Согласно заявлению председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джима Ски, данный регион особенно уязвим к климатическим изменениям, которые могут привести к необратимым экологическим последствиям.