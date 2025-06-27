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Минэнерго Приморья назвало причину масштабной энергоаварии

Минэнерго Приморья назвало пучение грунта причиной энергоаварии в регионе
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Причиной масштабной аварии, обесточившей около трети жителей Приморского края, стало пучение грунта в зоне местной электростанции, сообщает пресс-служба минэнерго региона в телеграм-канале.

Авария произошла в зоне пересечения с линией электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС — Хехцир 2», которая находится на болотистой местности Хабаровского края.

«Авария 26 июня произошла из-за выдавливания фундамента опоры ВЛ 10 кВ, принадлежащей сторонней организации, <...> причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению», — говорится в сообщении.

Отключение электричества примерно у трети жителей Приморья произошло в связи с автоматическим ограничением нагрузки.

«Данная авария — не умышленное повреждение — была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации», — уточнила глава минэнерго Приморья Елена Шиш.

На юге Приморья более чем на час отключилось электричество
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Аварийное отключение электричества у части жителей на юге региона произошло накануне примерно в 15:56 по местному времени (8:56 мск). Без света тогда остались потребители суммарной мощностью около 600 МВт.

В 16:12 линию успешно включили в работу, а через час минэнерго сообщило, что у большинства жителей снова появилось электричество.

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Полина Харчевникова
Приморский край Минэнерго энергоавария причина
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