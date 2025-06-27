В Волгоградской области открыли мост после ликвидации обломков БПЛА

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе Волгоградской области открыли после расчистки территории от обломков беспилотников, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

Мост перекрывали после отражения массированной атаки БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах. На месте падения обломков работали саперы. Кроме этого, как уточнили тогда местные власти, после атаки загорелась сухая трава. В результате никто не пострадал.

На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на полеты. Они действовали с 3:30 мск примерно до 7:00 мск.