В Волгоградской области открыли мост после ликвидации обломков БПЛА
Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе Волгоградской области открыли после расчистки территории от обломков беспилотников, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.
Мост перекрывали после отражения массированной атаки БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах. На месте падения обломков работали саперы. Кроме этого, как уточнили тогда местные власти, после атаки загорелась сухая трава. В результате никто не пострадал.
На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на полеты. Они действовали с 3:30 мск примерно до 7:00 мск.
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