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Военная операция на Украине ,  
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В Волгоградской области открыли мост после ликвидации обломков БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе Волгоградской области открыли после расчистки территории от обломков беспилотников, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

В Волгоградской области из-за БПЛА ограничили движение по мосту через Дон
Общество
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

Мост перекрывали после отражения массированной атаки БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах. На месте падения обломков работали саперы. Кроме этого, как уточнили тогда местные власти, после атаки загорелась сухая трава. В результате никто не пострадал.

На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на полеты. Они действовали с 3:30 мск примерно до 7:00 мск.

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Теги
Полина Харчевникова
Волгоградская область беспилотники мосты
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В Волгоградской области из-за БПЛА ограничили движение по мосту через Дон
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