В Казахстане заявили о планах купить полмиллиона коз из Монголии

Казахстан выразил заинтересованность в покупке 500 тыс. голов коз из Монголии в рамках пилотного проекта по развитию агропромышленной кооперации. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам официального визита заместителя премьер-министра республики и главы ведомства Мурата Нуртлеу в Монголию по приглашению монгольской стороны.

Проект направлен на создание совместных производств по переработке шерсти и продукции животноводства.

Нуртлеу «предложил активизировать деловые контакты, а также пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству», говорится в сообщении ведомства.

По данным Комитета статистики Министерства нацэкономики Казахстана, по состоянию на 1 июня 2025 года в республике насчитывается 26288 овец и коз.

Венгрия передаст Казахстану половину своего поголовья лошадей Пржевальского — 150 особей из имеющихся 300, заявил в марте глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Передача животных станет частью программы восстановления вида, который в Казахстане ранее исчез. Лошади будут выпущены на степной территории государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области — регионе, исторически являвшемся естественной средой обитания этих животных.

Решение венгерской стороны направлено на восстановление популяции лошадей Пржевальского в ареале их исторического проживания, отметили в Минсельхозе.

Перевозка первых восьми особей намечена на июнь 2025 года, сообщили в МИД Казахстана в конце мая.