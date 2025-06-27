 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Казахстане заявили о планах купить полмиллиона коз из Монголии

Казахстан выразил заинтересованность в покупке 500 тыс. голов коз из Монголии в рамках пилотного проекта по развитию агропромышленной кооперации. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам официального визита заместителя премьер-министра республики и главы ведомства Мурата Нуртлеу в Монголию по приглашению монгольской стороны.

Проект направлен на создание совместных производств по переработке шерсти и продукции животноводства.

Нуртлеу «предложил активизировать деловые контакты, а также пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству», говорится в сообщении ведомства.

По данным Комитета статистики Министерства нацэкономики Казахстана, по состоянию на 1 июня 2025 года в республике насчитывается 26288 овец и коз.

Казахским чиновникам проведут экскурсии в зоны ради борьбы с коррупцией
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Венгрия передаст Казахстану половину своего поголовья лошадей Пржевальского — 150 особей из имеющихся 300, заявил в марте глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Передача животных станет частью программы восстановления вида, который в Казахстане ранее исчез. Лошади будут выпущены на степной территории государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области — регионе, исторически являвшемся естественной средой обитания этих животных.

Решение венгерской стороны направлено на восстановление популяции лошадей Пржевальского в ареале их исторического проживания, отметили в Минсельхозе.

Перевозка первых восьми особей намечена на июнь 2025 года, сообщили в МИД Казахстана в конце мая.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Казахстан Монголия МИД Козы
Материалы по теме
Президент Монголии приехал в Россию
Политика
В приграничном регионе Монголии выявили случай заражения сибирской язвой
Общество
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
С сайта Trump Mobile убрали упоминание о производстве смартфона в США Технологии и медиа, 05:03
Трамп обвинил демократов в утечке информации об ударах США по Ирану Политика, 04:51
CNN узнал, что США могут предложить Ирану за отказ от обогащения урана Политика, 04:46
В Чили самую сухую в мире пустыню Атакама засыпало снегом Общество, 04:32
В Ормузском проливе суда стали передавать сообщения «российская нефть» Политика, 04:06
Аэропорт Волгограда закрыли для полетов Политика, 04:02
«Манчестер Сити» победил «Ювентус» на клубном чемпионате мира Спорт, 03:49
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Казахстане заявили о планах купить полмиллиона коз из Монголии Экономика, 03:48
Книги Алекса Лесли сняли с продажи после возбуждения уголовного дела Общество, 03:12
Microsoft впервые за 40 лет изменит «синий экран смерти» Windows Технологии и медиа, 03:08
Иран еще не принял решение о возобновлении прямых переговоров с США Политика, 02:32
Кадыров получил «Кентавра» за достижения в архитектуре Общество, 02:16
МИД прокомментировал атаку ВСУ на китайских журналистов в приграничье Политика, 01:58
Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час Политика, 01:37