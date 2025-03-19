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Общество ,  
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Венгрия отправит в Казахстан 150 лошадей Пржевальского

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Венгрия отправит Казахстану половину своего поголовья лошадей Пржевальского, заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Всего на территории Венгрии содержатся 300 особей, Казахстан получит половину поголовья, пишет Sputnik.

«У вас этот вид вымер, и сейчас он есть только у нас. Мы отвезем вам половину этого поголовья, чтобы они могли бегать по тем степям, которые заложены в них генетически», — сказал министр.

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Зоной выпуска лошадей выбрана степная территория государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области. Перед выпуском животные в течение года будут находиться в Центре реинтродукции диких копытных.

Перевозка лошадей состоится в рамках международного проекта «Возвращение диких лошадей». В июне 2024 года восемь лошадей Пржевальского передала Казахстану Чехия.

Лошадь Пржевальского — вид дикой лошади, ранее обитавший на территории всего степного пояса Евразии. Животное получило свое название в честь русского путешественника Николая Пржевальского, который в 1880-х годах привез шкуру и череп ранее неизвестного животного из экспедиции в горы Тянь-Шань и Тибет. Впоследствии вид научно описал зоолог Иван Поляков.

По оценке Русского географического общества, сегодня в мире осталось не более 3 тыс. лошадей Пржевальского. Вид находится на грани исчезновения. Он занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы.

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Казахстан Венгрия лошади Пржевальского
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