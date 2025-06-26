Бойца ММА Ахьядова осудили на 28 лет за убийство инспектора МАДИ в центре Москвы

Бойца ММА приговорили к 28 годам за убийство в «Зарядье»

Ламберд Ахьядов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 28 годам лишения свободы бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова по делу об убийстве в парке «Зарядье», передает ТАСС. Первые семь лет он будет отбывать в тюрьме.

Кроме того, суд взыскал с Ахьядова 3,1 млн руб. по иску потерпевшей стороны. Прокурор просил для Ахьядова пожизненное.

Тело сотрудника МАДИ нашли на Москворецкой набережной вечером 31 декабря 2022 года. Нападавший 16 раз ударил погибшего ножом. Подозреваемого задержали на месте, под стражу его заключили 2 января 2023 года.

Изначально Ахьядову предъявили обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство из хулиганских побуждений). Однако позднее мужчину стали обвинять по трем статьям: теракт, посягательство на жизнь сотрудника полиции и участие в деятельности террористической организации. Речь идет об организации «Исламское государство» (запрещена в России), мужчину завербовали в Турции. Виновным его признали также по статье о применении насилия к полицейскому.