Медведев рассказал о планах приехать в Курскую область
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев намерен посетить Курскую область и оценить, как восстанавливают населенные пункты, пострадавшие от вторжения ВСУ.
Во время личного приема граждан он получил просьбы помочь в восстановлении освобожденных от ВСУ территорий региона. Медведев пообещал, что «Единая Россия» организует масштабную гуманитарную миссию для восстановления приграничных районов и сам лично приедет проверить ход работ.
«Обязательно мы это все сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это все проходит», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Медведев отметил, что в первую очередь требуется провести разминирование, которое сейчас идет быстрыми темпами, а затем приступить к благоустройству и строительным работам.
Зампред Совбеза также заявил, что поскольку его «корни, в том числе по отцовской линии, по дедовской линии, из Курской области», он воспринимает происходящее в регионе как личную трагедию.
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