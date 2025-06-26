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Военная операция на Украине ,  
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Медведев рассказал о планах приехать в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев намерен посетить Курскую область и оценить, как восстанавливают населенные пункты, пострадавшие от вторжения ВСУ.

Во время личного приема граждан он получил просьбы помочь в восстановлении освобожденных от ВСУ территорий региона. Медведев пообещал, что «Единая Россия» организует масштабную гуманитарную миссию для восстановления приграничных районов и сам лично приедет проверить ход работ.

«Обязательно мы это все сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это все проходит», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

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Медведев отметил, что в первую очередь требуется провести разминирование, которое сейчас идет быстрыми темпами, а затем приступить к благоустройству и строительным работам.

Зампред Совбеза также заявил, что поскольку его «корни, в том числе по отцовской линии, по дедовской линии, из Курской области», он воспринимает происходящее в регионе как личную трагедию.

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Полина Дуганова
Дмитрий Медведев Курская область Россия восстановление региона Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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