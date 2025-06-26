В Киеве сообщили о застрявших на границе Грузии и России украинцах

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Эвакуация граждан Украины, которых депортировали из России после отбывания срока и которые застряли на российско-грузинской границе, осуществляется, 12 из них уже эвакуировали, сообщил МИД Украины, передает «Интерфакс Украина».

По информации ведомства, украинские граждане «удерживались на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях».

Часть граждан все еще находятся на границе, рассказало ведомство. «21 июня в Молдову уже были эвакуированы трое граждан Украины. 25 июня осуществлена эвакуация еще девяти украинских граждан. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью.

В ведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты работают над решением проблемы.

Дело находится на особом контроле департамента консульской службы МИД Украины, сообщило «Суспільне» со ссылкой на ведомство.