В Киеве сообщили о застрявших на границе Грузии и России украинцах
Эвакуация граждан Украины, которых депортировали из России после отбывания срока и которые застряли на российско-грузинской границе, осуществляется, 12 из них уже эвакуировали, сообщил МИД Украины, передает «Интерфакс Украина».
По информации ведомства, украинские граждане «удерживались на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях».
Часть граждан все еще находятся на границе, рассказало ведомство. «21 июня в Молдову уже были эвакуированы трое граждан Украины. 25 июня осуществлена эвакуация еще девяти украинских граждан. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников», — говорится в сообщении.
Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью.
В ведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты работают над решением проблемы.
Дело находится на особом контроле департамента консульской службы МИД Украины, сообщило «Суспільне» со ссылкой на ведомство.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года