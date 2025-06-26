Пентагон раскрыл ущерб дорогам после парада в день рождения Трампа

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Ущерб, нанесенный дорогам Вашингтона в день военного парада 14 июня, оказался «минимальным», поделился оценкой Пентагон, сообщает Independent.

Парад провели в честь 250-летия армии США. Дата совпала с днем рождения американского президента Дональда Трампа — 14 июня.

По улицам Вашингтона проехались танки американской армии. По словам представителя Пентагона Стива Уоррена, количество повреждений на дорогах оказалось минимальным.

«Танк наехал на бордюр, и этот бордюр сломался — раздавлен. <...> Мы это исправим. Но на данный момент это единственное повреждение, которое мы выявили», — рассказал Уоррен.

По его словам, ведомство также оценит, есть ли повреждения подземных кабелей и другой инфраструктуры.

В преддверии мероприятия городские власти, в частности мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер, опасались, что участвующие в параде танки могут создать чрезмерную нагрузку на улицы Вашингтона, что «потребует миллионы долларов» на ремонтные работы.

Бюджет мероприятия перед его проведением оценили в $45 млн, из них $16 млн предназначались на ремонт дорог.