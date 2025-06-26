Российские военные вернулись из украинского плена. Видео
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из украинского плена, сейчас они находятся в Белоруссии.
Бойцам оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, сообщило военное ведомство.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. По информации источника РБК в переговорной группе, обмен «был паритетный». Стороны продолжат работать над возвращением военнослужащих на родину.
Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил произведенный обмен пленными в своем телеграм-канале.
Россия и Украина достигли договоренности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, на последних переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.
Последний обмен, о котором сообщало Минобороны России, состоялся 20 июня.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года