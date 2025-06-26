Российские военные вернулись из украинского плена. Видео

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Минобороны показало кадры возвращения российских военных из украинского плена, сейчас они находятся в Белоруссии.

Бойцам оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, сообщило военное ведомство.

Россия и Украина провели очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. По информации источника РБК в переговорной группе, обмен «был паритетный». Стороны продолжат работать над возвращением военнослужащих на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил произведенный обмен пленными в своем телеграм-канале.

Россия и Украина достигли договоренности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, на последних переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

Последний обмен, о котором сообщало Минобороны России, состоялся 20 июня.