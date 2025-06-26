 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры в Стамбуле ,  
0 

Российские военные вернулись из украинского плена. Видео

Минобороны показало видеокадры возвращения россиян из украинского плена
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные вернулись из украинского плена. Видео
Video

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из украинского плена, сейчас они находятся в Белоруссии.

Бойцам оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, сообщило военное ведомство.

Кремль раскрыл, когда определят дату нового раунда переговоров с Украиной
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Россия и Украина провели очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. По информации источника РБК в переговорной группе, обмен «был паритетный». Стороны продолжат работать над возвращением военнослужащих на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил произведенный обмен пленными в своем телеграм-канале.

Россия и Украина достигли договоренности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, на последних переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

Последний обмен, о котором сообщало Минобороны России, состоялся 20 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
ВС РФ пленные обмен пленными Россия Украина Минобороны
Материалы по теме
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Политика
Минобороны сообщило об ударах по радиолокационным станциям ПВО Украины
Политика
Кремль объяснил паузу в переговорах России и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
В Киеве сообщили о застрявших на границе Грузии и России украинцах Политика, 18:30
Xiaomi представила смартфон-раскладушку Mix Flip 2. Характеристики и цены Life, 18:29
Путин на «Аурусе» прибыл в «БелЭкспо». Видео Политика, 18:28
Словакия раскрыла, как долго будет препятствовать санкциям против России Политика, 18:23
Захарова назвала ответственных за сроки новых переговоров с Киевом Политика, 18:23
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Как общий каталог продукции поможет создать торгпространство в ЕАЭС РБК Компании, 18:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Свёнтек не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира в Германии Спорт, 18:10
«Дочка» АвтоВАЗа представила Lada Niva Sport Turbo для ралли Авто, 18:09
Пентагон раскрыл ущерб дорогам после парада в день рождения Трампа Политика, 18:06
Зиганувшего на приеме у британского посла художника наказали арестом Общество, 18:01
Предпринимательство в Москве: в какой помощи нуждается бизнес Тренды, 17:58
WP узнала, когда Украина рассчитывала договориться о прекращении огня Политика, 17:54
На УАЗе рассказали о планах сборки внедорожников в Венесуэле и Никарагуа Общество, 17:47