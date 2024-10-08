Лукашенко подарил Путину подарок от белорусских мастеров

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения «серьезный подарок», созданный белорусскими умельцами. Об этом он рассказал журналистам, передает БелТА.

«[Подарок] оригинальный и особенный. <...> Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту», — сказал он. Лукашенко не стал уточнять, что именно он подарил, и предложил спросить об этом Путина.

Накануне, 7 октября, Путину исполнилось 72 года. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал ему «хороший турецкий подарок», содержимое которого в Кремле также не раскрыли. Путина поздравили многие политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, в их число не вошли главы недружественных стран.