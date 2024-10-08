Лукашенко подарил Путину подарок от белорусских мастеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения «серьезный подарок», созданный белорусскими умельцами. Об этом он рассказал журналистам, передает БелТА.
«[Подарок] оригинальный и особенный. <...> Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту», — сказал он. Лукашенко не стал уточнять, что именно он подарил, и предложил спросить об этом Путина.
Накануне, 7 октября, Путину исполнилось 72 года. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал ему «хороший турецкий подарок», содержимое которого в Кремле также не раскрыли. Путина поздравили многие политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, в их число не вошли главы недружественных стран.
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