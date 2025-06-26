Умер белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев
Белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил в своем телеграм-канале Союз кинематографистов Белоруссии. Причина смерти не уточняется.
«Большая потеря для нас. Память будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными», — говорится в сообщении.
Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове. С 1959 года он работал на киностудии «Беларусьфильм», сначала ассистентом режиссера, а затем режиссером.
Зрителям он известен благодаря картинам «Живой срез», «Чужая вотчина» и «Свидетель». Фильм Рыбарева «Меня зовут Арлекино» стал самым кассовым белорусским фильмом за всю историю белорусского кино — за первые 15 месяцев проката в кинотеатрах СССР его просмотрели 41,9 млн человек.
В 1987 году Рыбареву присудили премию имени Юрия Тарича, а в 2018 году — награду республиканского конкурса «Национальная кинопремия Беларуси» — «За выдающийся вклад в белорусский кинематограф».
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