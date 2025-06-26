Зиганувшего на приеме у британского посла художника наказали арестом
Суд в Москве арестовал на 15 суток коллекционера и художника Степана Вишневского за нацистское приветствие, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Художник Степан Вишневский привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», — говорится в сообщении.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Суд назначил Вишневскому наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Как сообщает РАПСИ, жест был продемонстрирован на балконе резиденции британского посла в Москве во время приема по случаю дня рождения короля Карла III.
В это время под стенами диппредставительства проходила акция протеста, участники которой называли Великобританию «пособником киевского террористического режима», а гостей приема — предателями России.
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