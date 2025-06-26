Суд арестовал зиганувшего на приеме у британского посла художника Вишневского

Зиганувшего на приеме у британского посла художника наказали арестом

Фото: Степан Вишневский / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Суд в Москве арестовал на 15 суток коллекционера и художника Степана Вишневского за нацистское приветствие, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Художник Степан Вишневский привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», — говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Суд назначил Вишневскому наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Как сообщает РАПСИ, жест был продемонстрирован на балконе резиденции британского посла в Москве во время приема по случаю дня рождения короля Карла III.

В это время под стенами диппредставительства проходила акция протеста, участники которой называли Великобританию «пособником киевского террористического режима», а гостей приема — предателями России.