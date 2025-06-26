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Похороны трубача группы «АукцЫон» прошли в закрытом формате в Зеленограде

Юрий Парфенов
Юрий Парфенов (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

В Зеленограде состоялись похороны джазового музыканта, трубача группы «АукцЫон» Юрия Парфенова, мероприятие прошло в закрытом формате, сообщил ТАСС концертный директор группы Сергей Васильев.

«Его похоронили на Алабушевском кладбище», — цитирует Васильева агентство.

Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Общество
Юрий Парфенов

Коллектив «АукцЫона» сообщил о смерти Парфенова 23 июня. Музыканту было 79 лет.

В «АукцЫоне» Парфенов играл почти 15 лет, став участником коллектива в 2011 году. До этого он состоял во фри-джазовом ансамбле «Три О» Сергея Летова, старшего брата лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, несколько позже — в Оркестре московских композиторов.

Парфенов — лауреат международных джазовых фестивалей, в том числе в Баку, Ялте и Сочи. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

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Теги
Полина Минаева
похороны Зеленоград музыка группа джаз
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