Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Умер композитор, трубач группы «АукцЫон» заслуженный артист России Юрий Парфенов, сообщил музыкальный коллектив на своей странице во «ВКонтакте». Музыканту было 79 лет.
«Умер Юра Парфенов. Осиротели в одночасье», — говорится в сообщении.
Юрий Парфенов родился 19 января 1946 года в селе Булгаково Башкирской АССР. В 1972-м окончил Ташкентскую консерваторию по классу трубы. В 1973–1979 годах был солистом Узбекского Государственного оркестра радио и телевидения. С 1984-го работал в оркестре Олега Лундстрема, выступал на джазовых фестивалях в Чехословакии, Болгарии, Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае.
В 1992 году Парфенов присоединился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, старшего брата лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, несколько позже — к Оркестру московских композиторов. В сентябре 1993-го выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В «АукцЫоне» играл почти 15 лет, став участников коллектива в 2011 году.
Парфенов — лауреат международных джазовых фестивалей, в том числе в Баку, Ялте и Сочи. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России.
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