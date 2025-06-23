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Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет. В «АукцЫоне» он играл почти 15 лет, став участником коллектива в 2011 году
Юрий Парфенов
Юрий Парфенов (Фото: auktyon / VK)

Умер композитор, трубач группы «АукцЫон» заслуженный артист России Юрий Парфенов, сообщил музыкальный коллектив на своей странице во «ВКонтакте». Музыканту было 79 лет.

«Умер Юра Парфенов. Осиротели в одночасье», — говорится в сообщении.

Юрий Парфенов родился 19 января 1946 года в селе Булгаково Башкирской АССР. В 1972-м окончил Ташкентскую консерваторию по классу трубы. В 1973–1979 годах был солистом Узбекского Государственного оркестра радио и телевидения. С 1984-го работал в оркестре Олега Лундстрема, выступал на джазовых фестивалях в Чехословакии, Болгарии, Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае.

В 1992 году Парфенов присоединился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, старшего брата лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, несколько позже — к Оркестру московских композиторов. В сентябре 1993-го выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В «АукцЫоне» играл почти 15 лет, став участников коллектива в 2011 году.

Парфенов — лауреат международных джазовых фестивалей, в том числе в Баку, Ялте и Сочи. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

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Милена Костерева
композитор артисты джаз
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