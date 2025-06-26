Путин на саммите ЕАЭС проведет переговоры с наследным принцем ОАЭ
Президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пообщается с наследным принцем ОАЭ шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, соглашение о зоне свободной торговли долгожданное. И с ним будет отдельное общение», — цитирует Пескова ТАСС.
Переговоры пройдут в двустороннем порядке, добавил пресс-секретарь.
Евразийский экономический союз — это международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Основная цель союза — обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами-членами, а также проводить согласованную экономическую политику.
Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в Минске 27 июня во Дворце независимости под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В повестке заседания актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.
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