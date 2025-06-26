В России запустили приложение для желающих приехать иностранцев

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В России запустили новое приложение для иностранцев ruID, где можно оставить заявление на въезд в страну, сообщило Минцифры в телеграм-канале.

Скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.

ruID дает возможность проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг.

Приложение доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском и узбекском языках.

Чтобы оставить заявление о безвизовом въезде в Россию, следует зарегистрироваться в ruID, указать цель поездки и свои данные за 72 часа до приезда в страну, сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос.

Данные из заявления проверят на границе. После этого для иностранца сформируют цифровой профиль.

О том, что иностранцев обяжут сообщать о цели поездки в Россию за три дня до въезда, сообщила в мае официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, новая мера закреплена постановлением правительства и коснется прежде всего тех, кто будет въезжать без оформления визы.

В то же время в случае срочного въезда в Россию заявление можно заполнить не позднее чем за четыре часа, но при этом потребуется предоставить документы, которые подтвердят срочность такой поездки.

«Цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию», — уточнила представитель МВД. По ее словам, в приложении можно будет также найти информацию о пересечении границы.