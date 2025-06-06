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«Похищенного» блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО

«Похищенного» блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО
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Блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба столичных судов.

Щепихин на протяжении нескольких дней публиковал в свjих соцсетях ролики с оскорблениями о национальному признаку, в том числе обращаясь к жителям Чечни. Вечером 3 июня его на вокзале схватили неизвестные. Блогера кинули в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении. Полиция сумела остановить машину только в районе 19-го км Киевского шоссе.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев объяснил произошедшее «задержанием» из-за призывов Щепихина к этническим чисткам и нацизму. По его словам, мужчины, запихнувшие мужчину в багажник, были силовиками. Тем не менее, МВД позднее сообщило, что люди, схватившие Щепихина, также были задержаны. Против них возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий (статьи 126 и 285 УК РФ). Nелеканал «Вести. Дежурная часть» сообщал, что те провели в отделении «всю ночь», и опубликовал кадры, как черный Mercedes отъезжает от здания в сопровождении полицейской машины.

В отношении самого Щепихина начали проверку сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД.

Материал дополняется.

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